Haberler Deprem SON DAKİKA | Konya'da korkutan deprem! 24 Şubat Konya'daki deprem Ankara, Eskişehir, Antalya'da da hissedildi

SON DAKİKA | Konya'da korkutan deprem! 24 Şubat Konya'daki deprem Ankara, Eskişehir, Antalya'da da hissedildi

Son dakika deprem haberi... Konya'nın Ereğli ilçesinde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Ankara, Eskişehir, Antalya'da da hissedildi. AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre derinliği 7.05 kilometre olarak kaydedilen deprem paniğe neden oldu. Şimdi vatandaşlar internette 'Deprem mi oldu?", "Konya'da deprem mi oldu?" ve "Deprem nerede, kaç büyüklüğünde?'' aramaları yapıyor. İşte detaylar ve 24 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 23:03
SON DAKİKA | Konya'da korkutan deprem! 24 Şubat Konya'daki deprem Ankara, Eskişehir, Antalya'da da hissedildi

AFAD tarafından gelen verilere göre, saatler 17.01'i gösterdiğinde Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7.05 kilometre olarak kaydedilen deprem, Ankara, Eskişehir, Antalya gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Konya depremi detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Konya'da depremi ve 24 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Konya ili Ereğli ilçesinde saat 17.01'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7.05 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

Büyüklük:4.3 (Ml)
Yer:Ereğli (Konya)
Tarih:2023-02-24
Saat:17:01:57 TSİ
Enlem:37.954 N
Boylam:33.989 E
Derinlik:7.05 km

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