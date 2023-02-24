SON DAKİKA | Konya'da korkutan deprem! 24 Şubat Konya'daki deprem Ankara, Eskişehir, Antalya'da da hissedildi

AFAD tarafından gelen verilere göre, saatler 17.01'i gösterdiğinde Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7.05 kilometre olarak kaydedilen deprem, Ankara, Eskişehir, Antalya gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Konya depremi detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Konya'da depremi ve 24 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Konya ili Ereğli ilçesinde saat 17.01'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7.05 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

Büyüklük:4.3 (Ml)

Yer:Ereğli (Konya)

Tarih:2023-02-24

Saat:17:01:57 TSİ

Enlem:37.954 N

Boylam:33.989 E

Derinlik:7.05 km



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN 👈