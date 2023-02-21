Shukurov gönülleri fethetti

Fatih Karagümrük forması giyen Otabek Shukurov, yaşadığımız acı depremdeki davranışıyla gönülleri fethetti. Özbek futbolcu, ülkesinden gelen arama kurtarma ekibiyle Hatay'da çalışmalara katıldı. Kulüpten durumla ilgili yapılan paylaşımda, "Otabek Shukurov, ülkesinden gelen ekiple birlikte arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllü olarak büyük bir özveriyle çalışmıştır. Özbekistan milletine ve Shukurov'a yanımızda olup, acımızı paylaştığı için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. 26 yaşındaki futbolcu da kurtarma çalışmalarına katıldığı görüntüleri, "Kardeşlerimiz için buradayız. Acınız acımızdır" notuyla paylaştı.