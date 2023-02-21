Haberler Deprem Shukurov gönülleri fethetti

Shukurov gönülleri fethetti

Karagümrük’ün Özbek ismi, örnek bir davranışa imza attı. Ülkesinden gelen arama ekibiyle gönüllü olarak çalışmalara katıldı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Shukurov gönülleri fethetti

Fatih Karagümrük forması giyen Otabek Shukurov, yaşadığımız acı depremdeki davranışıyla gönülleri fethetti. Özbek futbolcu, ülkesinden gelen arama kurtarma ekibiyle Hatay'da çalışmalara katıldı. Kulüpten durumla ilgili yapılan paylaşımda, "Otabek Shukurov, ülkesinden gelen ekiple birlikte arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllü olarak büyük bir özveriyle çalışmıştır. Özbekistan milletine ve Shukurov'a yanımızda olup, acımızı paylaştığı için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. 26 yaşındaki futbolcu da kurtarma çalışmalarına katıldığı görüntüleri, "Kardeşlerimiz için buradayız. Acınız acımızdır" notuyla paylaştı.

DİĞER
Biri vefa diğeri sefa kafası! Oyuncu Hatice Şendil: Sizin yardımınız batsın! Kızdıran kampanya!
Ünlü şarkıcı ve oyuncular, sahneye depremzedeler için çıkıyor! Hakan Altun, Simge, İrem Derici...
Beşiktaş'ta Aliou sürprizi! İşte istedikleri rakam
Fırtına'nın Süleymanov ısrarının sebebi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Taner Savut’tan acı haber geldi
Hatay'daki 2 deprem sonrası yaşanan gelişmeler...
21 Şubat Salı okullar tatil mi, hangi illerde tatil?
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023?
Şaban ayında hangi zikir ve tesbihler çekilir 2023 Diyanet?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino ile Cremonese yenişemedi! Torino ile Cremonese yenişemedi! 01:14
Torino ile Cremonese yenişemedi! Torino ile Cremonese yenişemedi! 01:13
Valencia Getafe deplasmanında kayıp! Valencia Getafe deplasmanında kayıp! 01:03
Valencia Getafe deplasmanında kayıp! Valencia Getafe deplasmanında kayıp! 01:02
Başakşehir'de Caiçara ayrıldı! Başakşehir'de Caiçara ayrıldı! 00:40
F.Bahçe'den gelecek harekatı! Jesus 2 yıldıza onay verdi F.Bahçe'den gelecek harekatı! Jesus 2 yıldıza onay verdi 00:27
Daha Eski
G.Saray hazırlıklarını sürdürdü G.Saray hazırlıklarını sürdürdü 00:23
G.Saray hazırlıklarını sürdürdü G.Saray hazırlıklarını sürdürdü 00:21
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:06
G.Saray'ın gündemindeki Di Maria'dan transfer açıklaması! G.Saray'ın gündemindeki Di Maria'dan transfer açıklaması! 23:56
Jesus kararını verdi! 5 yıldız... Jesus kararını verdi! 5 yıldız... 23:56
Aslan'da Yusuf Demir bilmecesi! Anlaşma... Aslan'da Yusuf Demir bilmecesi! Anlaşma... 23:56