Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin ara transferde sessiz kalması sosyal medya üzerinden bir taraftar baskısı yarattı.
Fenerbahçe'nin ara transferde sessiz kalması sosyal medya üzerinden bir taraftar baskısı yarattı.
Hürriyet'in haberine göre; Yönetime yakın kaynaklardan transferdeki son durumla ilgili yorum yapıldı.
Transferle ilgili olarak, "Fenerbahçe hiçbir zaman baskıyla iş yapmaz. Bu dönemde de panik transfer yapmayacağız fakat kadromuza gerçekten yarar getirecek bir fırsat transferi oluşursa renklerimize bağlarız" sözleri geldi.
Sarı-lacivertliler, bu dönemde "Kesinlikle Transfer olmayacak" demenin de "Jesus transfer istemiyor" demenin de hata olduğunu belirtiyor.
Hürriyet'in dayandırdığı söz konusu kaynaklar, "Transferde her zaman sürpriz gelişmeler olabilir. Ancak önümüzdeki 1-2 gün için netleşen bir futbolcu ismi kesinlikle yok.
Fakat bu transfer olmayacak anlamına kesinlikle gelmez. Arayışlar sürüyor" diyor.
TRANSFER YAPILSA BİLE...
Fenerbahçe'nin olası yeni transferi, liste verildiği için UEFA Avrupa Ligi son 16 maçında forma giyemeyecek.
F.Bahçe'nin transferde ağır kalmasına neden olmakta. Bununla beraber bazı futbolcular mercek altında.
Fenerbahçe yönetimi ancak kulübünde yeterli şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen kaliteli bir isim olursa ciddi bir adım atacak.
Bilindiği gibi sarı lacivertliler kış döneminde şimdiye dek Parma'dan Jayden Oosterwolde, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ve Barcelona'dan Emre Demir'i almış; Demir'i Samsunspor'a kiralamıştı.