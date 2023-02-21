Haberler Deprem Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Son dakika spor haberi: Transferde ağır bir görüntü çizen Fenerbahçe'de taraftarın bekleyişi devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin transfer stratejisi ortaya çıktı. Yönetimin sürpriz hazırlığında olduğu ifade edildi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 16:59
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin ara transferde sessiz kalması sosyal medya üzerinden bir taraftar baskısı yarattı.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Hürriyet'in haberine göre; Yönetime yakın kaynaklardan transferdeki son durumla ilgili yorum yapıldı.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Transferle ilgili olarak, "Fenerbahçe hiçbir zaman baskıyla iş yapmaz. Bu dönemde de panik transfer yapmayacağız fakat kadromuza gerçekten yarar getirecek bir fırsat transferi oluşursa renklerimize bağlarız" sözleri geldi.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Sarı-lacivertliler, bu dönemde "Kesinlikle Transfer olmayacak" demenin de "Jesus transfer istemiyor" demenin de hata olduğunu belirtiyor.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Hürriyet'in dayandırdığı söz konusu kaynaklar, "Transferde her zaman sürpriz gelişmeler olabilir. Ancak önümüzdeki 1-2 gün için netleşen bir futbolcu ismi kesinlikle yok.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fakat bu transfer olmayacak anlamına kesinlikle gelmez. Arayışlar sürüyor" diyor.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

TRANSFER YAPILSA BİLE...
Fenerbahçe'nin olası yeni transferi, liste verildiği için UEFA Avrupa Ligi son 16 maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

F.Bahçe'nin transferde ağır kalmasına neden olmakta. Bununla beraber bazı futbolcular mercek altında.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe yönetimi ancak kulübünde yeterli şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen kaliteli bir isim olursa ciddi bir adım atacak.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Bilindiği gibi sarı lacivertliler kış döneminde şimdiye dek Parma'dan Jayden Oosterwolde, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ve Barcelona'dan Emre Demir'i almış; Demir'i Samsunspor'a kiralamıştı.

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