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Alperen Şengün'den depremzedelere destek mesajı!

NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için destek mesajı yayımladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 13:00
Alperen Şengün'den depremzedelere destek mesajı!

Şengün'ün NBA sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "İlk günden beri ben gerçekten onlarlayım. Her gün onlar için dua ediyorum. Burada onların acısını birlikte yaşıyorum. Burada elimizden geleni yaşamaya çalışıyoruz. Onların yanında olamadığım için gerçekten üzgünüm. Umarım bu günleri de atlatacağız. Daha iyi günler göreceğiz. İnşallah onlar için dua ediyorum. Onlar için ben burada en iyi şekilde ülkemi temsil ediyorum. Umarım daha iyi günleri göreceğiz. Allah hepinizin yanında olsun." ifadelerini kullandı.

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