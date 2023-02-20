Yapılanlar Türkiye'ye saygısızlık | Ancelotti çok sinirlendi

Real Madrid'in La Liga'da Osasuna ile karşılaştığı maçtan önce Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen insanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunda bulunulurken ev sahibi bir Osasuna taraftarı herkes sessiz iken Vinícius Júnior'a ırkçı hakaretler ve küfürler etti. Osasuna taraftarları tarafından kendisine büyük tepki gösterilirken, ırkçı taraftar stadyumdan atıldı. Taraftara ömür boyu stadyumlara giriş ve ağır bir para cezası verilmesi bekleniyor.

CARLO ANCELOTTI BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDI

İspanyol kamuoyunda büyük tepkiye yol açan olay Real Madrid teknik direktörüne de soruldu. Mikrofonların uzatıldığı Carlo Ancelotti konu ile ilgili "Bir dakikalık saygı duruşunda olanlar sadece Vinicius'a değil Türkiye ve Suriye'ye de saygısızlıktır" açıklamasını yaptı