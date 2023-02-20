Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem! İşte sarsıntı anları

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.



Kandilli Rasathanesi'nden verilen bilgiye göre ise, deprem yerin 7.7 km altında gerçekleşti.

3 DAKİKA SONRA TEKRAR SALLANDI

Bu depremden 3 dakika sonra, 20.07'de merkez üssü bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.





HASARLI BİNALAR YIKILDI

Sarsıntının ardından ilk depremlerde hasar alan binaların yıkıldığı, ortalığı toz dumanlarının kapladığı bildirildi.

İşte 6,4'lük deprem anları...