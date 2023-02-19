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MNM'den dev destek

Messi, Neymar ve Mbappe "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasına imzalı formalarını gönderiyor.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 06:50
MNM'den dev destek
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 Mart Çarşamba günü depremzedeler için bağış kampanyası düzenleneceğini açıklamıştı. Paris-Saint Germain forması giyen yıldızlar da kampanyaya destek verme kararı aldı. Messi, Neymar ve Mbappe'nin imzalı formaları imzalı açık artırma yapılarak satılacak. 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasından toplanacak tüm gelirler depremzedelerin konteyner ihtiyacını karşılamak için harcanacak. Başta beIN Sports olmak üzere tüm spor kanallarının ortak yayınlayacağı dev kampanyada, Türkiye Futbol Federasyonu 10 bin konteynerlik yardımın toplanmasını hedefliyor.
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