MNM'den dev destek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 Mart Çarşamba günü depremzedeler için bağış kampanyası düzenleneceğini açıklamıştı. Paris-Saint Germain forması giyen yıldızlar da kampanyaya destek verme kararı aldı. Messi, Neymar ve Mbappe'nin imzalı formaları imzalı açık artırma yapılarak satılacak. 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasından toplanacak tüm gelirler depremzedelerin konteyner ihtiyacını karşılamak için harcanacak. Başta beIN Sports olmak üzere tüm spor kanallarının ortak yayınlayacağı dev kampanyada, Türkiye Futbol Federasyonu 10 bin konteynerlik yardımın toplanmasını hedefliyor.