Haberler Deprem İzmir ekipleri tek yürek oldu

İzmir ekipleri tek yürek oldu

İzmir'in iki köklü takımı Göztepe ile Karşıyaka, deprem bölgesine destek olmak için temsili karşılaşma yapma kararı almıştı. Geliri depremzedelere gönderilecek mücadelenin 50 TL'den satışa sunulan biletlerine yoğun ilgi gösterildi

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 06:50
İzmir ekipleri tek yürek oldu
İzmir'in iki köklü takımı Göztepe ile Karşıyaka, deprem bölgesine destek olmak için temsili karşılaşma yapma kararı almıştı. Geliri depremzedelere gönderilecek mücadelenin 50 TL'den satışa sunulan biletlerine yoğun ilgi gösterildi. Hatıra biletlerin satışı 26 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Binlerce satılan biletlerde rekor hedefleyen iki ekip depremzedeler için önemli bir gelir elde edecek.
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