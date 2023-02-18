Nasreddin Hocalı moral

Malatya'da çadır kentte kalan çocuklar, gönüllü tiyatrocuların etkinlikleriyle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor. Tiyatroculardan oluşan özel bir ekip Nasrettin Hoca ve Tavşan karakterleriyle çocukları eğlendirip bölgede kurulan çadır kentleri tek tek geziyorlar
Malatya'da çadır kentte kalan çocuklar, gönüllü tiyatrocuların etkinlikleriyle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor. Tiyatroculardan oluşan özel bir ekip Nasrettin Hoca ve Tavşan karakterleriyle çocukları eğlendirip bölgede kurulan çadır kentleri tek tek geziyorlar