Haberler Deprem FIFA Vakfı'ndan dev yardım

FIFA Vakfı'ndan dev yardım

Organizasyon, Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenenler için 1 milyon dolar insani yardım yapacağını duyurdu. Temel insani yardım malzemelerinin satın alınması ve dağıtılması TFF ile görüşüldü.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
FIFA Vakfı'ndan dev yardım
Depremin ilk gününden tüm dünyanın seferber olduğu, spor organizasyonlarında da oldukça geniş yankı bulan deprem yardım çalışma ve desteğine bir yenisi daha eklendi. FIFA Vakfı, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için 1 milyon dolar insani yardım yapacağını duyurdu. Vakıftan yapılan açıklamada, iki ülkede 42 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ve çok daha fazla insanı olumsuz hava şartlarında evsiz bırakan depremlerin ardından afetten etkilenenlere 1 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanacağı kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Suriye Futbol Federasyonunun (SFA) yanı sıra uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından 1 milyon doların temel insani yardım malzemelerinin satın alınması ve dağıtılmasının yanı sıra acil ve geçici barınma, koruma sağlamak için kullanılacağı belirtildi.
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