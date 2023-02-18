Haberler Deprem 2 TIR daha bölgeye ulaştı

2 TIR daha bölgeye ulaştı

Depremzedeler için gönderilen yardım TIR'ları afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor... İstanbul'dan yüklenerek yola çıkarılan iki Fenerbahçe TIR'ı daha AFAD'la koordineli bir şekilde belirlenen noktalara ulaştı. Yetkililer gözetiminde tırlardan indirilen malzemeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. 43. TIR da dün yüklendi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
2 TIR daha bölgeye ulaştı
Depremzedeler için gönderilen yardım TIR'ları afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor... İstanbul'dan yüklenerek yola çıkarılan iki Fenerbahçe TIR'ı daha AFAD'la koordineli bir şekilde belirlenen noktalara ulaştı. Yetkililer gözetiminde tırlardan indirilen malzemeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. 43. TIR da dün yüklendi.
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