2 TIR daha bölgeye ulaştı

Depremzedeler için gönderilen yardım TIR'ları afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor... İstanbul'dan yüklenerek yola çıkarılan iki Fenerbahçe TIR'ı daha AFAD'la koordineli bir şekilde belirlenen noktalara ulaştı. Yetkililer gözetiminde tırlardan indirilen malzemeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. 43. TIR da dün yüklendi.
Depremzedeler için gönderilen yardım TIR'ları afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor... İstanbul'dan yüklenerek yola çıkarılan iki Fenerbahçe TIR'ı daha AFAD'la koordineli bir şekilde belirlenen noktalara ulaştı. Yetkililer gözetiminde tırlardan indirilen malzemeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. 43. TIR da dün yüklendi.