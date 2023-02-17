Haberler Deprem Yunanistan Ligi’ndeki maçlarda depremzedeler için saygı duruşu yapılacak

Yunanistan Ligi’ndeki maçlarda depremzedeler için saygı duruşu yapılacak

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından futbol dünyası da kenetlendi. Yunanistan Ligi'nde 23. haftada oynanacak maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 17:32
Yunanistan Ligi’ndeki maçlarda depremzedeler için saygı duruşu yapılacak

Yunanistan Ligi'nin 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda, dayanışma, insanlık, destek için Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Yunanistan Süper Ligi'nin 23. haftasındaki tüm maçlarda, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler anısına müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.

Öte yandan Yunan ekipleri PAOK ile AEK arasında oynanacak derbide de elde edilecek gelirlerin bir kısmını deprem bölgesine gönderileceği duyurulmuştu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Christian Atsu ile ilgili kahreden detay! "Maçtan önce Volkan Demirel'le konuştu ve..."
"Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum" Ece Erken herkesin duygularına tercüman oldu! Deprem sonrası paylaşımlarıyla...
Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi
TFF ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arsenal'den depremzedelere destek
Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek
Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlayacak?
Üniversite online eğitim ne zaman başlayacak 2023?
Son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi 18:49
Salih Uçan depremzede Ömer'le buluştu Salih Uçan depremzede Ömer'le buluştu 18:32
Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı 18:26
Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek 18:22
Beşiktaş'tan Santos bombası! Çalışma izni alamamıştı Beşiktaş'tan Santos bombası! Çalışma izni alamamıştı 18:17
Samsunspor Bennasser'i transfer etti! Samsunspor Bennasser'i transfer etti! 18:10
Daha Eski
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı açıklandı Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı açıklandı 17:06
TFF ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu TFF ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu 16:52
Christian Atsu ile ilgili acı gerçek! Christian Atsu ile ilgili acı gerçek! 16:40
Aslan'a Icardi müjdesi! O kural... Aslan'a Icardi müjdesi! O kural... 16:36
Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri... Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri... 16:12
Antalyaspor transferi duyurdu! Antalyaspor transferi duyurdu! 16:05