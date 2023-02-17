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FIFA Vakfı, depremzedeler için 1 milyon dolar insani yardım yapacak

FIFA Vakfı, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için 1 milyon dolar insani yardım yapacağını duyurdu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 14:04
FIFA Vakfı, depremzedeler için 1 milyon dolar insani yardım yapacak

Vakıftan yapılan açıklamada, iki ülkede 42 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ve çok daha fazla insanı olumsuz hava şartlarında evsiz bırakan depremlerin ardından afetten etkilenenlere 1 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanacağı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Suriye Futbol Federasyonunun (SFA) yanı sıra uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından 1 milyon doların temel insani yardım malzemelerinin satın alınması ve dağıtılmasının yanı sıra acil ve geçici barınma, koruma sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

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