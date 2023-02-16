Arda'nın tarifsiz acısı

Hatay’da enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize çocuk Arda Övün, Josef’in imzaladığı Beşiktaş formasını üzerinden çıkartmazken, “Annemi, babamı ve iki kardeşimi kaybettim. Artık babamla derbi izleyemeyeceğim” diye yürekleri parçaladı.
Asrınfelaketinde Hatay'da yıkılan apartmanın enkazından 128 saat sonra çıkarılan 13 yaşındaki Arda Can Övün'ün tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Ziyaretine gelen Beşiktaşlı Josef de Souza'nın hediye ettiği formayı üstünden çıkartmayan ve takımının amblemini öpen Arda, "Bu sene Beşiktaş şampiyon olacak. Babam Galatasaray'ı tutuyordu. En çok Arda Turan'ı seviyordu. Onun için ben doğunca adımı Arda koymuş. Babam depremde öldü. Artık onunla beraber derbi izleyemeyeceğim" dedi. Yıkılan 5 katlı Mavi Konutlar Apartmanı'nın enkazında annesi Zahide (42), babası Kenan (50), kardeşleri Duru (11) ve Rüzgar (8) ile kaldığını anlatan ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Arda Övün, "Koridorda sıkışmıştık. İki kardeşimi korumak için çok çalıştım ama başaramadım. Kaç gün enkaz altında kaldığımı bilmiyorum. Su hayal ediyordum.Bir ışık gördüm ve gelip beni aldılar" ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı olduğunu öğrenen doktorların sosyal medyadan kulüp ile irtibata geçtiğini de ifade eden acılı depremzede, "Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi görüntülü aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bir gün sonra odamda kaptanımız Josef de Souza'yı görünce önce şaşırdım sonra çok mutlu oldum. Formasını imzalayarak bana giydirdi. Hattabana 'Sen gerçek kahramansın. Çünkü sen çok güçlüsün. Seninle fotoğraf çektirmek benim için onur' dedi. Takımım beni yalnız bırakmadı" diye konuştu.