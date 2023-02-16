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4 büyükler tek yürek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu birlikte yardım topladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
4 büyükler tek yürek

Türkiye'nin tek yürek olduğu dev yardım kampanyasına 4 Büyük Kulübü'nün başkanları da katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu canlı yayında telefon başında iş insanlarından ve vatandaşlardan yardım topladılar. 4 Büyük Kulübün başkanları depremde yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet dilediler.

FUTBOLCULAR DA KATILDI
Türkiye Tek Yürek kampanyasına futbolcular da büyük destek verdiler. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'den Altay Bayındır ile Beşiktaş'tan Cenk Tosun da canlı yayında yardım topladılar.

EDIN VISCA: ASLA YALNIZ BIRAKMAYIZ
Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca da yayına bağlandı. Bordomavili ekibin yıldızı "Türkiye'nin başı sağ olsun. Geçmişte ülkem Bosna'da zor zamanlar yaşadık. Türkiye bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bunu asla unutmayacağız. 12 yıldır buradayım. 100 bin euro bağışlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKEKŞİ'DEN 1 MİLYON TL
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de Tek Yürek kampanyasının canlı yayınına bağlandı. TFF Başkanı Büyükekşi şunları söyledi: "TFF olarak 20 milyon TL bağışlamıştık. Kulüpler ve TFF olarak üzerine 50 milyon TL ekledik. Konteyner kent yapıyoruz. Bölgeye 10 tır battaniye, yemek gönderdik. Ben de 1 milyon TL bağışlıyorum" dedi.

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