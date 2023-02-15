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Zehra Güneş'ten depremzedelere yardım çağrısı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası voleybol camiası da yardım kampanyasına koştu. Vakıfbanklı Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı çağrı ile depremzedelere ulaşmak istediğini duyurdu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:23
Zehra Güneş'ten depremzedelere yardım çağrısı!

Adıyaman'da konakladıkları otel enkazında kalan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından da kötü haber geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), enkaz altında kalan 16 voleybolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan TVF, depremde hayatını kaybeden Adıyaman Gençlerbirliği sporcularından Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan ile Malatya BBSK oyuncularından Emincan Kocabaş için taziye mesajı yayımladı.

Zehra Güneş'ten depremzedelere yardım çağrısı!

Voleybol camiasının önemli isimleri depremzedeler için harekete geçti. Filenin Sultanları ve VakıfBank'ın önemli ismi Zehra Güneş yarım kampanyalarına ön ayak olan isimler arasında yer aldı. Instagram'da 2.4 milyon takipçisi bulunan Zehra paylaşımlarıyla depreme dikkat çekmeye devam ediyor.

Zehra Güneş'ten depremzedelere yardım çağrısı!

Son olarak milli yıldız depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılaşacağını duyurdu ve şu paylaşımda bulundu: "Depremzede ailelerimizden birkaçının yıllık kira masrafını üstlenmek istiyorum. Evlerin içini benimle birlikte tamamlamak isteyenler, lütfen benimle iletişim geçin."

Zehra Güneş'ten depremzedelere yardım çağrısı!

Kuzeyboru'nun Brezilyalı oyuncusu Ana Beatriz Correa ve Belaruslu oyuncusu Hanna Klimets, deprem mağdurları için yapılan yardım kampanyasına ve çalışmalara destek oldular.

Zehra Güneş'ten depremzedelere yardım çağrısı!

Eczacıbaşı Topluluğu, depremler sonrasında bölgeye yaptıkları yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan yardımlar arasında iş makineleri, hijyen ve sağlık ürünü, 150 bin kutu ilaç, barınma ve ısıtıma ihtiyaçları yer alırken topluluk bünyesinde bulunan profesyonel arama kurtarma ekipleri de bölgeye gönderildi.

Zehra Güneş'ten depremzedelere yardım çağrısı!

Fenerbahçe Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem kulüp bünyesinde toplanan yardımlarla ilgili olarak "Hava şartları da çok kötü ne yazık ki. İnşallah en kısa sürede enkaz altında çıkarılabilirler. Hepimizin önceliği depremin yaralarını sarmak. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Kulübümüze de bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Zehra Güneş'ten depremzedelere yardım çağrısı!

Eski Fenerbahçeli voleybolcu Kim Yeon-Koung, yardım kampanyası başlattı. Başarılı voleybolcu, ülkesi Güney Kore'de Türkiye için bağış topladı. Güney Koreli voleybolcunun başlattığı yardım kampanyası, ülkede karşılık buldu. Şimdiye kadar tam 266.114.300 won toplandı. Bu para yaklaşık olarak 4 milyon TL yapıyor.

Zehra Güneş'ten depremzedelere yardım çağrısı!

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin'in formasını giydiği Japonya'nın Kurobe AquaFairies takımı, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bağış kampanyası başlattı. Öte yandan Şenoğlu, ülkemizdeki deprem felaketiyle alakalı konuşma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

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