Mehmet Topal enkaza kürek salladı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında spor camiasından bölgeye destekler artarak devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen eski milli futbolcumuz Mehmet Topal, deprem bölgesinde Malatya'ya giderek enkaz kaldırma çalışmalarına destek sağlarken, çocuklarla ilgilenip onlara da moral vermeye çalıştı. Topal, bölgede depremden etkilenmiş vatandaşların ihtiyaçları için gerekli malzemeleri alırken, bir yandan da çocuklarla ilgilendi.