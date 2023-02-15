Kasımpaşa facianın kıyısından dönmüş! O gerçek ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan 2 büyük deprem binlerce insanın büyük acılar yaşamasına neden olurken bu felaket onlarca kurtuluş hikayesine de tanıklık etti.
Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan 2 büyük deprem binlerce insanın büyük acılar yaşamasına neden olurken bu felaket onlarca kurtuluş hikayesine de tanıklık etti.
Saatler sonra enkazın altında çıkarılan vatandaşlar hem sahadaki çalışmaları yürütenlerde hem de tüm Türkiye'ye umut olurken şans, mucize ya da son dakika alınan kararlarla depremden kurtulmayı başaranlar da dikkat çekti. Bunlardan biri de Hatayspor ile maç yapmak için geldiği şehirde depreme yakalanan Kasımpaşa oldu.
Depremden en çok etkilenen kulüplerden Süper Lig'in iki temsilcisi Hatayspor ve Gaziantep ligden çekilme kararı alırken 5 Şubat'ta Hatayspor ile maç yapan Kasımpaşa'da başkan Hilmi Öksüz enkaz yığını haline gelen Grand Boğaziçi Otel'i teknik direktör Selçuk İnan'ın uyarısıyla değiştirdiklerini belirtti.
Hürriyet'e konuşan Öksüz, değişiklik kararını nasıl aldıklarını şu sözlerle anlattı: "Hatayspor deplasmanı bizim için çok zordu, Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Rençber, teknik direktörümüz Selçuk İnan ile konuştu.
"SELÇUK İNAN OTELİ DEĞİŞTİRMEMİZİ İSTEDİ"
Hataylı olan hocamız Selçuk İnan, Grand Boğaziçi Otel'in şehir içinde olduğu için takım konsantrasyonu bozmaması için değiştirmemizi istedi. Hocamız stada yakın olduğunu da belirtince bizden önce Beşiktaş'ın kaldığı The Musuem Otel'e rezervasyon yaptırdık. Kafile büyük bir faciadan döndü. Allah Kasımpaşa kafilesini korudu.
Yabancı futbolcularımız çok etkilendiler. Şu an moral ve motivasyon olarak çok zor durumdayız. Çünkü depremi takım halinde yaşadık. Futbolcularımıza hala psikolojik destek veriyoruz. Her gün futbolcularımızla bir aradayız."