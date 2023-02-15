Kasımpaşa facianın kıyısından dönmüş! O gerçek ortaya çıktı

Saatler sonra enkazın altında çıkarılan vatandaşlar hem sahadaki çalışmaları yürütenlerde hem de tüm Türkiye'ye umut olurken şans, mucize ya da son dakika alınan kararlarla depremden kurtulmayı başaranlar da dikkat çekti. Bunlardan biri de Hatayspor ile maç yapmak için geldiği şehirde depreme yakalanan Kasımpaşa oldu.