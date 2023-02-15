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Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden spor camiası da derinden etkilenirken, sporcular, teknik adamlar, hakemler ve çok sayıda branşın çeşitli kademelerinden görevliler hayatını kaybetti.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:20
Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kaptanı, Erkekler Süper Lig ekibi Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya, Hatay'daki evlerinin enkazında kalarak vefat etti. Milli sporcunun dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya ile kayınvalidesi Nurten Mutlu'ya henüz ulaşılamadı.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK ile Spor Toto 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor deprem felaketini yaşayan ekipler olurken, sezonun kalanında lige devam etmeme talebinde bulundu. TFF, bu takımların taleplerini kabul etti.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Atakaş Hatayspor'da enkaz altında kalan Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'tan hala bir haber alınamadı.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Yeni Malatyaspor'da, Çaykur Rizespor maçından sonra verilen izin dolayısıyla çok sayıda futbolcu depremde kentte bulunmazken, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı. Ahmet Eyüp'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

TFF 2. Lig ekipleri Adıyaman FK, Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbekirspor, İskenderunspor, TFF 3. Lig ekipleri Karaköprü Belediyespor, Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor FK, Malatya Arguvanspor deprem felaketinden etkilendi.İskenderunspor'da teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez, kaleci antrenörü Uğur Kurt ile 18 Yaş Altı Takımı'nın sporcusu Burak Duraltı, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

TFF 2. Lig'de Adıyaman FK ve Diyarbekirspor sezonun kalanında lige devam etmeyecek. TFF 3. Lig'de ise Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor FK, Malatya Arguvanspor lige devam etmeme talepleri kabul edilen takımlar oldu.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Kahramanmaraş İstiklal Spor, 4 futbolcusunu kaybetti

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

2. Grup'ta lider durumda bulunan Kahramanmaraş İstiklal Spor'un birçok oyuncusu enkaz altında kalırken, futbolculardan Taner Kahriman, Hakan Doğan, Saruhan Bolat ve Burhanettin Sever hayatını kaybetti. Amatör lig ekilerinden Derikspor'un oyuncusu Muhammed Seyyid Orhan da depremde yaşamını yitirenler arasında yer aldı.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Gaziantep temsilcisi ALG Spor ve Onvo Hatayspor, B Grubu'nda Amed Sportif Faaliyetler ve Bitexen Adana İdmanyurduspor, 1. Lig'de de Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ve Birfen Koleji Hatay Defne Spor ile 3. Lig ekipleri depremden etkilendi. Yapılan resmi açıklamalara göre Verda Demetgül (Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Onvo Hatayspor'un futbolcusu), Elif Berra Uzun (Kadınlar 3. Lig 5 Ocak Demirspor futbolcusu), Buse Coşkun (Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu), Eda Püsküllü, Nurgül Özdemir (Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor'un altyapı futbolcuları) yaşamını yitirdi.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan 4 futbolcunun (İranlı Mehdi Saedavi, Hamed Matroudi ve Muhammed Rıza Mir Ahmadi ile Kamerunlu Elvis Nkam Teneng), işitme engelli takımlarından Mehmet Akan (Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu) ve Arif Özdemir'in (Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu) hayatını kaybettiği aktarıldı Futbol dünyasından Adem Şahan ile eşi ve çocukları (B Klasman Yardımcı Hakemi, TFFHGD Kahramanmaraş Şube Başkanı) Furkan Kürşad Demir (Kahramanmaraş il hakemi), Cevdet Karakurt (İl gözlemcisi), Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşler (Hatay aday hakemi), Hasan Bihan (Hatay il hakemi) Eyyub Saydam (Bölgesel yardımcı hakem), Nuri Gülen ve kızı (Hatay il gözlemcisi), Yakup Yel (Kahramanmaraş eski il hakemi), Cemil Can (Hatay eski il hakemi), Kemal Torun ve Soner Koyuncuoğlu (Hatay ili eski gözlemcileri), Uğur Fırat Karaca (Hatay eski il temsilcisi) ile Mehmet Öztürk'ün (Hatay ASKF Başkanı ve TFF Amatör Kurul Üyesi) de depremde vefat ettikleri duyuruldu.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan yaşamını yitirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan, yaşamını yitirdi. Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi takımlarından Diyarbakır Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Av. Serhan Özdemir hayatını kaybetti.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol Ligi ekipleri Elazığ İl Özel İdare, Tarsus Belediyesi ve Elazığ Basketbol bölgede etkilenen takımlar oldu.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Voleybolcu Betül Çoban Çakır-Bedrettin Çakır çifti vefat etti

TVF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır kurtarılamadı.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Erkekler 2. Ligi ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı'nın enkaz altında kalan sporcularından Mehmet Can Ağırbaş, Murat Çiloğulları, Resul Gün, Görkem Can Gündüz, Tunahan Yıldız, Emincan Kocabaş hayatını kaybetti.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Voleybolda Ümitcan Doğan, Azat Jumayev, Sevgi Cihangir (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Voleybol Takımı sporcuları), Ece Yürek (Hatay Voleybol Yıldız Takımı'nın kaptanı), Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan (Adıyaman Gençlerbirliği sporcuları), Ceren Akman (Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcusu), Elçin Çınar (Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı altyapı sporcusu) da hayatını kaybetti.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Adıyaman'da çöken otelin enkazında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişi yaşamını yitirdi.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Adıyaman'da enkaz altında kalan basketbol C klasman hakemi Eren Kılınç'ın da vefat ettiği açıklandı

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Üzümdalı Gençlik ve Spor Kulübünden Bedir Terlik ve Hasan Ekşi ile Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Yardımcı Antrenörü Ümit Can Doğan vefat etti.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Kahramanmaraş TOHM atıcılık sporcusu Sefa Bayraktar, Antakya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erhan Önal, Türkiye Binicilik Federasyonu sporcusu Semanur Baysal ve Hatayspor malzemecisi Onur Akdeniz yaşamını yitirdi.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Futbol Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Şanlıurfa Gençlikspor Antrenörü Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak, Turgutlu Belediyesi e-spor oyuncusu Gizem Harmankaya hayatını kaybetti.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi güreşçilerinin kaldığı binanın yıkılması sebebiyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda çok sayıda isim kurtarıldı. Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy, Aslan Ekiz, Eray Şimşek, Halil İbrahim Edirne, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman ise vefat etti.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Artistik cimnastik antrenörü Fatma Özbaytemur da deprem felaketinde Adıyaman'da yaşamını yitirenler arasında yer aldı.

Deprem felaketi spor camiasını derinden sarstı!

Su topunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Aybüke Aksoy'un annesi, babası ve erkek kardeşiyle birlikte, Türkiye Halter Federasyonu hakemlerinden Durdu Mehmet Ak, halterde eski milli takım antrenörlerinden Akif Akben ile sporcu Yaşar Bekçi, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kürek sporcuları Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez, Türkiye Tenis Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Murat Ali Yapar ve eşi Alev Yapar, tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu ile eşi ve çocuğu, Kahramanmaraş bölgesi tekvando milli takım antrenörlerinden Cemal Toman ve eşi depremlerde hayatını kaybetti.

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