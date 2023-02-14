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Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Gaziantep FK'ya destek mesajı

Galatasaray'ın Portekizli orta saha yıldızı Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremden etkilenen Gaziantep FK'ya destekte bulundu. 30 yaşındaki oyuncu "Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" mesajını paylaştı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 14:33 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 14:34
Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Gaziantep FK'ya destek mesajı

Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremden etkilenen Gaziantep FK'ya destekte bulundu. Oliveira, "Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" dedi.

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep'te de ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Normal şartlar altında bugün Süper Lig'de Gaziantep FK ile müsabakalarının olduğunu hatırlatan Oliveira, "Bugün Gaziantep FK ile oynayacaktık ama büyük bir trajedi yaşandı. Böyle bir felaketten sonra futbol ikincil duruma düşüyor. Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" ifadelerini kullandı.

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