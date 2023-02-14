Haberler Deprem Depremde tüm ailesini kaybetmişti! Genç sporcudan umut dolu sözler

Depremde tüm ailesini kaybetmişti! Genç sporcudan umut dolu sözler

Kilis Gençlik Spor Kulübü voleybolcusu Abdulkadir Terlik, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerde ailesini kaybetti. Genç sporcu, yaşadığı acıya rağmen binlerce insana umut aşılayacak açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 11:50
Depremde tüm ailesini kaybetmişti! Genç sporcudan umut dolu sözler

Kahramanmaraş merkezli Deprem felaketinde binlerce kişi annesini, babasını, kardeşini, aile büyüklerini, akrabalarını kaybetti; evinden, yurdundan oldu.

Depremde tüm ailesini kaybetmişti! Genç sporcudan umut dolu sözler

YAŞAMA TUTUNDU

Depremin acısını en yakından yaşayan isimlerden birisi de tüm ailesi enkaz altında kalan Kilis Gençlik Spor Kulübü voleybolcusu Abdulkadir Terlik. 20 yaşındaki voleybolcu yaşadığı acıya rağmen yılmadan mücadelesini devam ettireceğini belirtirken binlerce insana umut olacak, yol gösterecek açıklamalarda bulundu.

Depremde tüm ailesini kaybetmişti! Genç sporcudan umut dolu sözler

KALDIĞIM EV YIKILMADI AMA AĞIR HASAR ALDI

İskenderun Dumlupınar mahallesinde kirada oturdukları 5 katlı Özen Apartmanı'nda babası Mehmet Terlik, annesi Safiye Terlik, ağabeyi Bedir Terlik, kız kardeşi İslim Erkan ve 40 günlük yeğeni Ömer Erkan'ı kaybeden Abdulkadir Terlik, depremin ardından yaşadıklarını ve bundan sonra yapacaklarını Hürriyet'e şu sözlerle anlattı: "Depremi ben de Kilis'te yaşadım. Kaldığım ev yıkılmadı ama ağır hasar aldı, 2 gün spor salonunda yattık.

Depremde tüm ailesini kaybetmişti! Genç sporcudan umut dolu sözler

O süreçte İskenderun'da yaşayan ailemi defalarce telefonla aradım ama ulaşamadım. Onlardan hiç Haber alamayınca çok endişelendim. Sosyal medya hesabımdan bir sağlık haberi alabilmek için yardım istedim. Hemen arkasından imkan bulur bulmaz da İskenderun'a geldim. Arkadaşlarım, ailemin yaşadığı apartman enkazının önünde benim adıma bekliyorlardı. Maalesef hepsini kaybettiğimi anladım. Cenazeleri görmemem için 'Bugünlük çalışma durdu' diyerek beni enkazın önünden uzaklaştırdılar.

Depremde tüm ailesini kaybetmişti! Genç sporcudan umut dolu sözler

Ben eğer Kilis Gençlik Spor Kulübü'ne transfer olmasaydım ben de aynı apartmanda aynı kaderi yaşayacaktım. Dün hepsini maalesef kendi ellerimle defnettim. Şu anki duygularımı tarif etmem gerçekten çok zor. Ama ben her zorluğun üstesinden gelecek bir yapıdayım. Bu acıyı da, bu zor hayatı da tek başıma sırtlayacak kadar güçlü biriyim. Hayatta dik ve güçlü durduğum sürece annem babam mutlu olurdu, gene öyle olacak. Çok çalışacağım, daha da başarılı bir sporcu olacağım."

DİĞER
Depremin 9. gününde acı haber geldi! Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi hayatını kaybetti!
Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü: "Ruh sağlığını..."
Destek Fırtına'sı! Futbol camiası tek vücut
Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma
Mehmet Topal’dan deprem bölgesine destek
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Deprem çantası nasıl hazırlanır?
Erken terhis yapılacak mı 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..." Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..." 12:18
VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Igor Gorgonzola! VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Igor Gorgonzola! 12:07
Destek Fırtına'sı! Futbol camiası tek vücut Destek Fırtına'sı! Futbol camiası tek vücut 11:36
Altınordu'dan depremzedelere tam destek Altınordu'dan depremzedelere tam destek 11:26
Hagi ve Popescu'dan depremzedelere destek geldi! Hagi ve Popescu'dan depremzedelere destek geldi! 11:25
Sivas Belediyespor'dan TFF'ye başvuru! Sivas Belediyespor'dan TFF'ye başvuru! 11:09
Daha Eski
Mert Hakan'a teklif var! İşte önerilen rakam Mert Hakan'a teklif var! İşte önerilen rakam 10:36
Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? 10:33
Bahçeşehir Koleji'nin rakibi BAXI Manresa! Bahçeşehir Koleji'nin rakibi BAXI Manresa! 10:30
Espanyol - R. Sociedad karşılaşmasında depremzedeler için yardım çağrısı Espanyol - R. Sociedad karşılaşmasında depremzedeler için yardım çağrısı 10:29
Darüşşafaka Lassa'nın rakibi UCAM Murcia! Darüşşafaka Lassa'nın rakibi UCAM Murcia! 10:23
Jokic'li Nuggets, Heat'i mağlup etti Jokic'li Nuggets, Heat'i mağlup etti 10:08