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Altınordu'nun Sorumlu Antrenörü Etem Tambay ve ailesi depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir acı haber daha geldi. Altınordu'nun, Kahramanmaraş Futbol Okulu Sorumlu Antrenörü Etem Tambay ve ailesinin yaşanan felakette hayatını kaybettiği duyuruldu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 18:05
Altınordu'nun Sorumlu Antrenörü Etem Tambay ve ailesi depremde hayatını kaybetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, merkez üssü Kahramanmaraş olan çevre illeri ve Suriye'de büyük hasara yol açan deprem felaketi sonrası acı haberi duyurdu. Türkiye'nin birçok yerinde futbol okulu olan Altınordu'nun, Kahramanmaraş Futbol Okulu Sorumlu Antrenörü Etem Tambay ve ailesi yaşanan depremde yaşamını yitirdi.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Kahramanmaraş Futbol Okulu Sorumlu Antrenörümüz Etem Tambay ve ailesinin yaşanan depremden dolayı vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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