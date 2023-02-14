4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Türkiye'deki deprem felaketi sonrası tüm ülkede seferberlik ilan edildi.
TFF aldığı kararla 3-4 Mart tarihine kadar futbol müsabakalarını erteledi.
Depremzede vatandaşlar için 4 büyük kulübün oyuncuları desteğini gösterdi.
Türkiye'deki deprem felaketi sonrası tüm ülkede seferberlik ilan edildi.
TFF aldığı kararla 3-4 Mart tarihine kadar futbol müsabakalarını erteledi.
Depremzede vatandaşlar için 4 büyük kulübün oyuncuları desteğini gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu, Hatay'da yardım destek yardım çalışmalarında yer aldı.
Beşiktaşlı Josef de Souza, Mersin ve Adana'da depremzedelerle bir araya geldi.
Brezilyalı oyuncu 13 yaşındaki Arda Can Övün'e forma hediye etti.
Arda Güler, Malatya'da depremzedeler için kurulan çadırda kalan biri 13, diğeri 9 yaşındaki iki kardeşi arayarak moral verdi.
13 yaşındaki Muhammet Şevki Altun, "İlk defa bir futbolcuyla görüştüm.
Arda en sevdiğimdi. Çok mutlu oldum ve huzurla uyudum.
Korkumu birazcık da olsa yenmiş oldum" dedi.
Arda, Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Mesut ile görüştü.
"SANA FORMAMI VERECEĞİM"
Arjantinli yıldız da sosyal medya hesabından kendisine hayran olan Kadir'in bir fotoğrafını paylaşarak "Umarım yakında görüşürüz.
Sana formamı hediye edip kocaman sarılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Ezeli rakipler Deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket ederken Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı.
Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı.
Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.