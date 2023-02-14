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4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için 4 büyük kulüp ortak forma projesine imza atıyor.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 11:15
4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Türkiye'deki deprem felaketi sonrası tüm ülkede seferberlik ilan edildi.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

TFF aldığı kararla 3-4 Mart tarihine kadar futbol müsabakalarını erteledi.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Depremzede vatandaşlar için 4 büyük kulübün oyuncuları desteğini gösterdi.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Arda Güler, Malatya'da depremzedeler için kurulan çadırda kalan biri 13, diğeri 9 yaşındaki iki kardeşi arayarak moral verdi.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

13 yaşındaki Muhammet Şevki Altun, "İlk defa bir futbolcuyla görüştüm.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Arda en sevdiğimdi. Çok mutlu oldum ve huzurla uyudum.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Korkumu birazcık da olsa yenmiş oldum" dedi.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Arda, Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Mesut ile görüştü.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

"SANA FORMAMI VERECEĞİM"

Arjantinli yıldız da sosyal medya hesabından kendisine hayran olan Kadir'in bir fotoğrafını paylaşarak "Umarım yakında görüşürüz.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Sana formamı hediye edip kocaman sarılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Ezeli rakipler Deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket ederken Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı.

4 büyüklerden depremzedeler için ortak forma projesi!

Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.

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