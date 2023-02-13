Haberler Deprem Volkan Demirel Hatay'a döndü

Volkan Demirel Hatay'a döndü

Depremde Hatay’ın sesi olan genç çalıştırıcı, ailesini ve oyuncularını şehir dışına çıkartmıştı. Dün yine şehre döndü

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Volkan Demirel Hatay'a döndü

Asrın Felaketi'nde en çok zarar gören şehirlerden biri Hatay olmuştu. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel yardım çağrıları yaparak şehrin sesi olmuştu. Yardımların buraya yoğunlaşması için çaba harcamıştı. Ardından da ailesini ve oyuncularını alarak şehirden çıkmıştı. Bir süre İstanbul'da kalan Volkan Demirel, dün Hatay'a geri döndü. Yeniden çalışmalara katıldı. Hatayspor Tesisleri'nde olan başarılı teknik adam depremzedelerin yaralarının sarılması için canla başla çalışıyor.


YARDIM ÇAĞRISI


Volkan Demirel, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Genç hoca "En acil ve önemli ihtiyaçlar çadır, konteynır, portatif tuvalet, hijyen malzemeleri ve ıslak mendildir" yazdı.

DİĞER
Asrın dayanışması! 15 şubat akşamı, tüm ekranlar ‘tek yürek’
Antakya'da mucize: Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı
Aslan şimdi de Arturo Vidal'in peşinde!
F.Bahçe harekete geçti! Kanat transferi için 3 isim listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rıza çadır kurdu
Eroğlu'nun acı günü
Batı Anadolu fay hattı hangi illerden geçer?
Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçer?
Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçer?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona Pedri ile kazandı! Barcelona Pedri ile kazandı! 00:58
Barça, Villarreal'i Pedri ile yıktı! Barça, Villarreal'i Pedri ile yıktı! 00:57
Lyon sahasında kazandı! Lyon sahasında kazandı! 00:41
Eljif Elmas attı Napoli kazandı! Eljif Elmas attı Napoli kazandı! 00:41
Lyon sahasında kazandı! Lyon sahasında kazandı! 00:39
Eljif Elmas attı Napoli kazandı! Eljif Elmas attı Napoli kazandı! 00:39
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 23:56
Toulouse 3 golle galip! Toulouse 3 golle galip! 23:20
Djokovic'ten destek mesajı Djokovic'ten destek mesajı 23:20
Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli! Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli! 23:20
Hertha Berlin evinde farklı kazandı! Hertha Berlin evinde farklı kazandı! 23:20
Lille David'le güldü! Lille David'le güldü! 23:20