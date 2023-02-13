Volkan Demirel Hatay'a döndü

Asrın Felaketi'nde en çok zarar gören şehirlerden biri Hatay olmuştu. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel yardım çağrıları yaparak şehrin sesi olmuştu. Yardımların buraya yoğunlaşması için çaba harcamıştı. Ardından da ailesini ve oyuncularını alarak şehirden çıkmıştı. Bir süre İstanbul'da kalan Volkan Demirel, dün Hatay'a geri döndü. Yeniden çalışmalara katıldı. Hatayspor Tesisleri'nde olan başarılı teknik adam depremzedelerin yaralarının sarılması için canla başla çalışıyor.



YARDIM ÇAĞRISI



Volkan Demirel, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Genç hoca "En acil ve önemli ihtiyaçlar çadır, konteynır, portatif tuvalet, hijyen malzemeleri ve ıslak mendildir" yazdı.