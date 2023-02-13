Haberler Deprem Volkan Demirel depremzede çocuklarla konuşurken gözyaşlarını tutamadı

Volkan Demirel depremzede çocuklarla konuşurken gözyaşlarını tutamadı

Depremzede çocuklarla telefonla görüntülü konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, elinden geldiğince yardımlarına devam edeceğini söylerken, göz yaşlarına hakim olamadı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 23:42 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 23:46
Volkan Demirel depremzede çocuklarla konuşurken gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de büyük hasara neden depremlerde etkilenen vatandaşlarla Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yardım çalışmalarına devam ediyor. Takımı ile İstanbul'a geldikten sonra tekrar Hatay'a dönen Demirel, burada yardım çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenen Volkan Demirel, aileler ve çocukların konaklamaları için de vesile oldu.

Oradaki çocuklarla telefonla görüntülü konuşan Volkan Demirel, "Ben buradayım merak etmesinler. Elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı. Demirel konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Depremzede çocuklarla gözyaşlarıyla konuştu Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Survivor Aşkım Burçe Tunay erkek arkadaşının ölümüyle yıkıldı! "Yarım kalmadık, mahşere kaldık..."
A Milli Erkek Hentbol Takımının kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'dan acı haber! Enkaz altında kalmışlardı...
Uğurcan'ın çağrısına Beşktaş, F.Bahçe ve G.Saray'dan yanıt!
Eljif Elmas'tan Türkiye'ye ay-yıldızlı destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hakan Çalhanoğlu 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtle ısınmaya çıktı
Türkiye Hentbol Federasyonu acı haberi duyurdu!
İkametgah değişikliği nasıl yapılır?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (13 Şubat)
YKS başvuru tarihi ertelendi mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:12
Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı 23:12
Hellas Verona evinde hata yapmadı! Hellas Verona evinde hata yapmadı! 22:37
G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor 22:37
İpek Öz Katar Açık'taki maça Türk bayrağıyla çıktı İpek Öz Katar Açık'taki maça Türk bayrağıyla çıktı 22:25
Judo Federasyonu'ndan depremden etkilenenlere destek Judo Federasyonu'ndan depremden etkilenenlere destek 21:37
Daha Eski
Azaphan satın aldı Azaphan satın aldı 21:01
Beşiktaş'a Rafael Ratao cevabı! Transferi... Beşiktaş'a Rafael Ratao cevabı! Transferi... 19:55
Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu! Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu! 19:35
Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz 18:57
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı belli oldu 18:38
UEFA'dan Türkiye kararı UEFA'dan Türkiye kararı 17:59