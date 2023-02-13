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Türkiye için dua et

Avrupa'da ligler devam ediyor. Tüm liglerde maçlar öncesi yapılan seremonide Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuluyor. Valencia'nın da Athletic Bilbao ile oynadığı maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleşti. Valencia forması giyen Cenk Özkaçar gözyaşlarına hakim olamadı. Valencia'lı futbolcular attıkları gol sonrasında "Türkiye için dua et" yazılı tişörtü gösterdiler.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Türkiye için dua et
Avrupa'da ligler devam ediyor. Tüm liglerde maçlar öncesi yapılan seremonide Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuluyor. Valencia'nın da Athletic Bilbao ile oynadığı maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleşti. Valencia forması giyen Cenk Özkaçar gözyaşlarına hakim olamadı. Valencia'lı futbolcular attıkları gol sonrasında "Türkiye için dua et" yazılı tişörtü gösterdiler.
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