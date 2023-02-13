Avrupa'da ligler devam ediyor. Tüm liglerde maçlar öncesi yapılan seremonide Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuluyor. Valencia'nın da Athletic Bilbao ile oynadığı maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleşti. Valencia forması giyen Cenk Özkaçar gözyaşlarına hakim olamadı. Valencia'lı futbolcular attıkları gol sonrasında "Türkiye için dua et" yazılı tişörtü gösterdiler.
Avrupa'da ligler devam ediyor. Tüm liglerde maçlar öncesi yapılan seremonide Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuluyor. Valencia'nın da Athletic Bilbao ile oynadığı maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleşti. Valencia forması giyen Cenk Özkaçar gözyaşlarına hakim olamadı. Valencia'lı futbolcular attıkları gol sonrasında "Türkiye için dua et" yazılı tişörtü gösterdiler.