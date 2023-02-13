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TFF'den Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), depremde hayatlarını kaybeden Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın altyapı oyuncuları Eda Püsküllü ile Nurgül Özdemir’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 19:06
TFF'den Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın altyapı oyuncuları Eda Püsküllü ile Nurgül Özdemir'in vefatı dolayısıyla taziye mesajında bulundu.

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor'un altyapı futbolcuları 2007 doğumlu Eda Püsküllü ile 2013 doğumlu Nurgül Özdemir'in ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına bir kez daha başsağlığı dileriz. Verda Demetgül'ün ardından iki futbolcusunu daha kaybeden Hatayspor'un acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.


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