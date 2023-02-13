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TFF Hakem Adem Şahan ve ailesinin depremde hayatını kaybettiğini açıkladı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu acı haberi duyurdu. Yapılan açıklamada, (TFF), B Klasman Yardımcı Hakemi Adem Şahan'ın, eşinin ve çocuklarının depremde hayatını kaybettiği açıklandı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 18:38 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 18:53
TFF Hakem Adem Şahan ve ailesinin depremde hayatını kaybettiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), B Klasman Yardımcı Hakem ve TFFHGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Adem Şahan'ın, eşinin ve çocuklarının depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "B Klasman Yardımcı Hakemimiz ve TFFHGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Adem Şahan'ın, eşinin ve çocuklarının ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Vefat eden hakemimiz Adem Şahan'a, eşine ve çocuklarına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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