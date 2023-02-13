Haberler Deprem Samsunspor'dan AFAD'a anlamlı destek çağrısı!

Samsunspor'dan AFAD'a anlamlı destek çağrısı!

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük felaket sonrası depremzedeler için yardımlarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, AFAD için yardım çağrısında bulundu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 23:31
Samsunspor'dan AFAD'a anlamlı destek çağrısı!

Samsunspor, depremzedelere destek için bu yıl sevgililer günü hediyelerinin AFAD'a yardım olarak yapılmasını istedi.

Samsunspor'un sosyal medyasından yapılan açıklamada, "14 Şubat Sevgililer Günü Hediyeniz AFAD Bağış Makbuzunuz Olsun" denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, "Samsunspor Kulübü olarak, '14 Şubat Sevgililer Günü hediyeniz AFAD bağış makbuzu olsun' diyoruz. Bizim sevdamız vatanımızdır. Bu nedenler tüm taraftarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan isteğimiz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerinize alacağınız hediyeyi bu sene deprem bölgeleri için AFAD'a bağış yaparak destek vermeleri. Gün birlik olma günüdür. Bu süreci hep birlikte atlatmak istiyoruz. Bu 14 Şubat'ta hediyelerimiz depremden etkilenenler için bağış olsun. Sen de AFAD'a bağış yap. Hediyen bağış makbuzu olsun" dedi.

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