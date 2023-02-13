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Enes golü attı formayı öptü

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'den de depremzedelere destek geldi. İspanya La Liga'da Getafe, dün evindeki R.Vallecano maçından önce sahaya 'Türkiye ve Suriye için dayanışma' tişörtleriyle çıktı. 1-1 biten maçta takımının golünü atan Ünal, golün ardından "Türkiye ve Suriye için dua edin" tişörtünü açıp, öptü ve destek çağrısında bulundu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Enes golü attı formayı öptü
Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'den de depremzedelere destek geldi. İspanya La Liga'da Getafe, dün evindeki R.Vallecano maçından önce sahaya 'Türkiye ve Suriye için dayanışma' tişörtleriyle çıktı. 1-1 biten maçta takımının golünü atan Ünal, golün ardından "Türkiye ve Suriye için dua edin" tişörtünü açıp, öptü ve destek çağrısında bulundu.
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