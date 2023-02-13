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Depremde hayatını kaybeden futbolcu Saruhan Bolat'ın adı stada verildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki stada verildi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 13:55
Depremde hayatını kaybeden futbolcu Saruhan Bolat'ın adı stada verildi

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere, Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla Yağlıdere İlçe Stadı'nın isminin Saruhan Bolat İlçe Stadı olarak değiştirildiğini belirtti.

İbaş, Bolat'ın isminin yaşatılması noktasında Vali Ünlü'ye, şahsı ve ilçe adına teşekkür etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat, depremde hayatını kaybetmiş, 23 yaşındaki Bolat'ın cenazesi, 10 Şubat Cuma günü memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesinde toprağa verilmişti.

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