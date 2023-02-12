Haberler Deprem Ben de bugün Fenerbahçeli oldum

Ben de bugün Fenerbahçeli oldum

Trabzonlu Coşkun Ayyıldız’ın enkaz altından çıkarmaya çalıştığı F.Bahçeli Elif’e “Ben de bugün F.Bahçeli oldum” diyerek moral vermesi herkesi duygulandırdı

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
Ben de bugün Fenerbahçeli oldum

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen deprem hepimizi acıya boğarken, Türkiye'yi tek yürek yaptı... Birlik ruhunun en güzel örneklerinden birisi önceki gün yaşandı... Trabzon Of Çoruk Köyü muhtarı demirci ustası Coşkun Ayyıldız ve ekibi depremin 88. saatinde Adıyaman'da enkaz altında 9 yaşındaki Elif'e ulaştı... Yaşam koridoru açmak için çalışırken bir yandan da kurtarmaya çalıştığı kızla sohbet eden Ayyıldız, adının Elif ve 9 yaşında olduğunu öğrenince, "Elif, benim de kızım 8 yaşında... İsmi Şeyma" dedi... Ekip arkadaşına, "Elif'e sor bakalım hangi takımı tutuyor" diyen Ayyıldız, "Fenerbahçe" yanıtını alınca "Ben de bugün Fenerbahçeli oldum tamam mı! Hadi bakalım" sözleri ile küçük kıza moral verdi... Trabzonspor, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından "Elif" yazıp sarı kalp emojisiyle paylaştı.


F.BAHÇE'DEN KARŞILIK GELDİ
Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un paylaştığı "Elif" videosunu alıntılayarak kendi sosyal medya hesabında yayınladı... Sarı-lacivertliler, paylaşıma, "Sarı kanaryamız, Elifimiz... 85 milyon biriz! Seninle, seni kurtaran kahraman muhtarımız ve ekibiyle birlikte Şükrü Saracoğlu'nda maç izleyeceğiz" notunu ekledi...

DİĞER
Bu acıya yürek dayanmaz... Şarkıcı Karsu'nun yeğeni ve kuzenlerinden de kötü haber geldi!
Mucizenin adı 7 aylık Hamza bebek: 140 saat sonra kurtarıldı
Avrupa kulüpleri sessiz kalmadı!
Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saba Lobjanidze: Yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki...
Atsu'nun kardeşi ve menajeri mutlu haberi bekliyor
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Şubat)
Can kaybı: 24 bin 167
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid 5. kez şampiyon Real Madrid 5. kez şampiyon 01:57
Marsilya 3 puanı 2 golle aldı Marsilya 3 puanı 2 golle aldı 01:49
Bilbao Mestalla'da kazandı! Bilbao Mestalla'da kazandı! 01:05
Bilbao Mestalla'da kazandı! Bilbao Mestalla'da kazandı! 01:04
Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! 01:00
Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! 00:59
Daha Eski
Yıldız ismin menajerinden transfer itirafı! Barcelona... Yıldız ismin menajerinden transfer itirafı! Barcelona... 00:40
Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi 00:40
Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce... Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce... 00:40
TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti 00:40
Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı 00:40
"Futbol umurumuzda bile değil" "Futbol umurumuzda bile değil" 00:40