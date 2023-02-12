Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen deprem hepimizi acıya boğarken, Türkiye'yi tek yürek yaptı... Birlik ruhunun en güzel örneklerinden birisi önceki gün yaşandı... Trabzon Of Çoruk Köyü muhtarı demirci ustası Coşkun Ayyıldız ve ekibi depremin 88. saatinde Adıyaman'da enkaz altında 9 yaşındaki Elif'e ulaştı... Yaşam koridoru açmak için çalışırken bir yandan da kurtarmaya çalıştığı kızla sohbet eden Ayyıldız, adının Elif ve 9 yaşında olduğunu öğrenince, "Elif, benim de kızım 8 yaşında... İsmi Şeyma" dedi... Ekip arkadaşına, "Elif'e sor bakalım hangi takımı tutuyor" diyen Ayyıldız, "Fenerbahçe" yanıtını alınca "Ben de bugün Fenerbahçeli oldum tamam mı! Hadi bakalım" sözleri ile küçük kıza moral verdi... Trabzonspor, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından "Elif" yazıp sarı kalp emojisiyle paylaştı.



F.BAHÇE'DEN KARŞILIK GELDİ

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un paylaştığı "Elif" videosunu alıntılayarak kendi sosyal medya hesabında yayınladı... Sarı-lacivertliler, paylaşıma, "Sarı kanaryamız, Elifimiz... 85 milyon biriz! Seninle, seni kurtaran kahraman muhtarımız ve ekibiyle birlikte Şükrü Saracoğlu'nda maç izleyeceğiz" notunu ekledi...