Helal olsun ingiltere

Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybeden vatandaşların yanında olan lig yönetimi, insani yardımı doğrudan ulaştırma amacıyla 1 milyon sterlinlik bağış yapacağını açıkladı. Ayrıca hayatını kaybeden vatandaşlar için bu hafta sonu oynanacak tüm maçlarda oyuncuların siyah kol bandı takacağı duyuruldu. Taraftarlara da depremzedeler için bireysel yardım çağrısında bulunuldu.
Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybeden vatandaşların yanında olan lig yönetimi, insani yardımı doğrudan ulaştırma amacıyla 1 milyon sterlinlik bağış yapacağını açıkladı. Ayrıca hayatını kaybeden vatandaşlar için bu hafta sonu oynanacak tüm maçlarda oyuncuların siyah kol bandı takacağı duyuruldu. Taraftarlara da depremzedeler için bireysel yardım çağrısında bulunuldu.