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Hataysporlu Christian Atsu'nun kardeşi ve menajeri mutlu haberi bekliyor

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kardeşi ve menajerleri, Rönesans Rezidans enkazında mutlu haberi bekliyor.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 19:15
Hataysporlu Christian Atsu'nun kardeşi ve menajeri mutlu haberi bekliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un yaşadıkları Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı. Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam ve menajerleri Murat Uzunmehmet ile Nana Sechre, rezidansın önünde gelecek mutlu haberi bekledi.

Öte yandan Rönesans Rezidans enkazında ekipler 3 ayrı bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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