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UEFA'dan depremzedelere 200 bin Euro yardım

UEFA, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için ilk etapta 200 bin euro yardım yapacağını açıkladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 19:38 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 19:46
UEFA'dan depremzedelere 200 bin Euro yardım
UEFA, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için ilk etapta 200 bin Euro yardım yapacağını duyurdu.

UEFA, bugün depremzedeler için ilk etapta 200 bin Euro yardım yapacağını açıkladı. UEFA, ayrıca önümüzdeki hafta yapılacak tüm kulüp müsabakalarında depremde ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Haziran ayında İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi Final haftasında da ek bağış toplama etkinlikleri düzenleneceği de belirtildi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "UEFA bu bağışı, bu korkunç trajediye acil insani müdahaleyi desteklemek için yapıyor" ifadelerini kullandı.
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