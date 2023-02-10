KOCAELİSPOR SAKARYASPOR YARDIM MAÇI NE ZAMAN? Gelirler depremzedelere bağışlanacak

Sakaryaspor, depremzedelere yardım amaçlı Kocaelispor ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, karşılaşmanın tüm bilet gelirlerinin depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı belirtildi.

KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Müsabakanın tarihi ile ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu.

Sakaryaspor, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: