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KOCAELİSPOR SAKARYASPOR YARDIM MAÇI NE ZAMAN? Gelirler depremzedelere bağışlanacak

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında tüm bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı bir hazırlık maçı oynanacak.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 12:00
KOCAELİSPOR SAKARYASPOR YARDIM MAÇI NE ZAMAN? Gelirler depremzedelere bağışlanacak

Sakaryaspor, depremzedelere yardım amaçlı Kocaelispor ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, karşılaşmanın tüm bilet gelirlerinin depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı belirtildi.

KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Müsabakanın tarihi ile ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu.

Sakaryaspor, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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