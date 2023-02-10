Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten deprem açıklaması: Yardım turnuvası görüşü var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ülkemizde yaşanan depremin ardından Roma ile geliri afet bölgesine gidecek bir hazırlık maçı yapacaklarını söyledi.

G.SARAY İLE ROMA DEPREMZEDELER İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Dursun Özbek, "Herkesin ilgisi çok büyük ve herkes çaba sarf ediyor bölgeye yardım götürmek ve destek vermek için. Nicolo Zaniolo'nun transfer döneminde Roma'yla konuştuk, bölge insanına destek vermek için 'Bir hazırlık maçı yapabilir miyiz?' dedik, onlar kabul ettiler. Şimdi tarihini tespit ediyoruz. O tespit çerçevesinde burada da yine büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

"YARDIM TURNUVASI GÖRÜŞÜ VAR"

Özbek ayrıca, Türkiye'de de kulüplerin bir yardım turnuvası düzenleme görüşünde olduğunu aktardı, "Kulüpler olarak bu manada etkinliklerimiz olacak. Hatta bir turnuva düşünülüyor. Özelikle maçların mart başına kadar ertelenmesinden dolayı, hem hazırlık niteliğinde hem de büyük bir yardım, destek kampanyası oluşturacak böyle bir turnuva üzerinde bir görüş var. Federasyon hazırlıklarını yapıyor. Önümüzdeki günlerde lanse ederler." diye konuştu.