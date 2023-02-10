Fernando Muslera'dan depremzedeler için yardım çalışmalarına destek

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların kaptanı Uruguaylı kaleci Muslera da katıldı. Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek oldu.

"BENZERSİZ DAYANIŞMA"

Yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ileten Muslera, "Felaketin ardından ne yüce bir ülke ki, hemen aksiyon olarak yardım faaliyetlerini organize etti. Ülkemde böyle bir felaket yaşamamıştım. Buradaki gönüllüler inanılmaz gayretle çalışıyor, yakından görmek istedim. Türk insanının organizasyonunun benzersiz olduğuna tekrar şahit oldum. Bunları canlı görmeye geldim. Burada yapılan iş harika." dedi.