Burak Yılmaz'dan depremzedeler için 'kral' hareket!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, sosyal medyada katıldığı bir yayında Hollanda halkının depremzedeler için seferber olduğunu söyledi ve "Allah, Hollanda'nın hepsinden razı olsun, bizim için seferber oldular. 17-18 milyonluk ülke, bizim her platformda önümüzdeler. Sanayi, tarım, futbol... Bazı şeylerde şapkamızı önümüze koyup düşünelim" dedi.

G.Saray yayınına bağlanması nedeniyle tepkiler aldığını da dile getiren Burak Yılmaz, "Bana bugün 'Galatasaraylıların yaptığı yayına mı bağlanıyorsun' diyerek bir ton küfür geliyor, ben bağlanmayacağım da kim bağlanacak? 4 senemi vermişim, neler kazanmışım neler vermişim. Her zaman yardım konusunda yanınızdayım Ben, Ahbap'a bir bağış yaptım. Bir tır ayarladık. 7 kişilik bir aileyi Antalya'ya götürdük. Ben yaptığım yardımı story'ye mi koyayım? Ben şov yapmam" ifadelerini kullandı.

50 bin TL alt limitli satışa çıkan formasıyla ilgili Burak Yılmaz, "Formam ne kadar ediyorsa açık arttırmada bir o kadar daha ben veriyorum." sözünü verdi.