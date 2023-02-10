Haberler Deprem A Milli Futbol Takım oyuncusu Orkun Kökçü'den duygu dolu sözler! "Ağlamamak için kendimi zor tuttum"

A Milli Futbol Takım oyuncusu Orkun Kökçü'den duygu dolu sözler! "Ağlamamak için kendimi zor tuttum"

Hollanda ekibi Feyenoord'un kaptanlığını yapan A Milli Takım futbolcularından Orkun Kökçü, NEC Nijmegen ile oynanan Hollanda Kupası maçının sonunda Türk Bayrağıyla statta dolaşmıştı. Futbolcu, son olarak Hollanda medyasına yaşananlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 18:50 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 18:58
A Milli Futbol Takım oyuncusu Orkun Kökçü'den duygu dolu sözler! "Ağlamamak için kendimi zor tuttum"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve büyük felakete yaşanan depremlerin ardından spor camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. A Milli Takım'ın oyuncularından Orkun Kökçü'de NEC Nijmegen ile oynanan kupa maçı öncesinde takımı ile depremzedeler için saygı duruşunda bulunmuş ve ardından Türk Bayrağını omuzlarına alarak statta tur atmıştı. Futbolcu yaşananlar hakkında Hollanda basınına konuştu.

"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"

Orkun Kökçü yaptığı açıklamada, "Saygı duruşunda ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Maç sonunda ise Türk Bayrağını omuzlarıma alarak statta tur atmamın tek nedeni Türkiye'de yaşanan deprem. Tüm duygularımı son günlerde yitirdim. Benim için çok şey ifade ediyor. Biz Türk'ler birbirimize çok yakınız. Oradaki insanları tanımıyorum ama hepsi ailemden biri gibi."

"Sosyal medya üzerinden yardımcı olmaya çalıştım. Oradaki insanlara mümkün olduğu kadar destek olmalıyız. Türk Bayrağıyla burada vermek istediğim mesaj, hep birlikte el ele verelim ve oradaki acıların dinmesine yardımcı olalım. Bedenen oradan uzakta olsam bile ruhen ve kalben ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim" ifadelerine yer verdi.

DİĞER
SON DAKİKA DEPREM HABERİ: İstiklalsporlu Hakan Doğan depremde hayatını kaybetmişti! Hikayesi yürekleri burktu....
Asrın felaketi sonrası Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor tek yürek! Depremzedeler için özel maç...
G.Saray'dan açıklama! "Yardım turnuvası"
Hakan Doğan'ın duygulandıran hikayesi! 16 yıl yurtta kalmış
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Özbek'ten 'Dostluk tırları' sözleri! "Birliktelik mesajımız"
Çağdaş Atan'dan depremzedeye ziyaret
Emekli maaşları erken ödenecek!
Fitre Ramazan ayından önce verilir mi Diyanet?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çağdaş Atan'dan depremzedeye ziyaret Çağdaş Atan'dan depremzedeye ziyaret 18:16
Depremzede aile G.Saraylı futbolcularla buluştu Depremzede aile G.Saraylı futbolcularla buluştu 18:08
Beşiktaşlı futbolculardan özel uçakla yardım Beşiktaşlı futbolculardan özel uçakla yardım 17:57
Antalyaspor'dan depremzede çocuklara ziyaret Antalyaspor'dan depremzede çocuklara ziyaret 17:55
Stefan Kuntz'dan anlamlı davranış! Stefan Kuntz'dan anlamlı davranış! 17:44
Premier Lig'den saygı duruşu kararı! Premier Lig'den saygı duruşu kararı! 17:24
Daha Eski
Başkan Büyükekşi'den Spor Toto 1. Lig maçlarıyla ilgili açıklama! Başkan Büyükekşi'den Spor Toto 1. Lig maçlarıyla ilgili açıklama! 16:34
KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi depremde hayatını kaybetti KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi depremde hayatını kaybetti 16:24
Blackburn'den depremzedeler için yardım kampanyası! Blackburn'den depremzedeler için yardım kampanyası! 16:07
Trabzonspor açıkladı! Yardım götürürken kalp krizi geçirdi Trabzonspor açıkladı! Yardım götürürken kalp krizi geçirdi 15:26
Nice - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta? Nice - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta? 14:21
Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? 14:19