A Milli Futbol Takım oyuncusu Orkun Kökçü'den duygu dolu sözler! "Ağlamamak için kendimi zor tuttum"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve büyük felakete yaşanan depremlerin ardından spor camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. A Milli Takım'ın oyuncularından Orkun Kökçü'de NEC Nijmegen ile oynanan kupa maçı öncesinde takımı ile depremzedeler için saygı duruşunda bulunmuş ve ardından Türk Bayrağını omuzlarına alarak statta tur atmıştı. Futbolcu yaşananlar hakkında Hollanda basınına konuştu.

"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"

Orkun Kökçü yaptığı açıklamada, "Saygı duruşunda ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Maç sonunda ise Türk Bayrağını omuzlarıma alarak statta tur atmamın tek nedeni Türkiye'de yaşanan deprem. Tüm duygularımı son günlerde yitirdim. Benim için çok şey ifade ediyor. Biz Türk'ler birbirimize çok yakınız. Oradaki insanları tanımıyorum ama hepsi ailemden biri gibi."

"Sosyal medya üzerinden yardımcı olmaya çalıştım. Oradaki insanlara mümkün olduğu kadar destek olmalıyız. Türk Bayrağıyla burada vermek istediğim mesaj, hep birlikte el ele verelim ve oradaki acıların dinmesine yardımcı olalım. Bedenen oradan uzakta olsam bile ruhen ve kalben ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim" ifadelerine yer verdi.