Haberler Deprem YÖK'ten üniversiteler için son dakika kararı! Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK'ten üniversiteler için son dakika kararı! Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi. Peki, üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak?

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 19:00
YÖK'ten üniversiteler için son dakika kararı! Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" ifadelerini kullandı.

3 NİSAN'A UZATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan mesai bitimine kadar uzattı.

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