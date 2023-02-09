Okullar kaç gün tatil? Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem felaketi tüm ülkeyi teyakkuza geçirdi. Yaşanan doğal afet sonrası deprem bölgelerinden diğer şehirlere öğrenci nakil işlemleri yapılıyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı okulların tatil durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı son dakika açıklaması ile okulların tatil olacağı süre hakkında bilgilendirmede bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TARİH VERDİ!

Özer yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

TÜRKİYE'DE TÜM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan açıklamalara göre afet bölgesinde ve yeni açıklama ile 81 ilde tüm okullar 20 Şubat tarihinde açılacak.



