Haberler Deprem Okullar kaç gün tatil? Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi

Okullar kaç gün tatil? Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketlerinin yaralarını sarma çalışmaları devam ediyor. 10 şehirde yıkıcı etkiler bırakan depremler sonrası afet bölgelerinde OHAL ilan edildi. Depremi derinden hisseden bölgelerde bulunan öğrencilerin diğer şehirlere nakil işlemleri yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm Türkiye genelinde okulların tatil edildiği ilan edildi. Peki okullar kaç gün tatil? Okullar ne zaman açılacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 19:00
Okullar kaç gün tatil? Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem felaketi tüm ülkeyi teyakkuza geçirdi. Yaşanan doğal afet sonrası deprem bölgelerinden diğer şehirlere öğrenci nakil işlemleri yapılıyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı okulların tatil durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı son dakika açıklaması ile okulların tatil olacağı süre hakkında bilgilendirmede bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TARİH VERDİ!
Özer yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

TÜRKİYE'DE TÜM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yapılan açıklamalara göre afet bölgesinde ve yeni açıklama ile 81 ilde tüm okullar 20 Şubat tarihinde açılacak.


DİĞER
Son dakika haberleri: Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anını anlattı! "Hamile eşim ve 3 yaşındaki oğlumu..."
Karsu Kahramanmaraş depreminde amcası ve nenesinden gelen haberle sevinmişti! Bu kez acı haberle gözyaşlarına boğuldu: "Meleksin melek..."
Bakan Kasapoğlu depremzedeler için hizmet verilen yerleri paylaştı!
Hataysporlu Kaan Kanak depremden bu sayede kurtuldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YÖK'ten üniversiteler için son dakika kararı!
Azerbaycan Futbol Federasyonu’ndan 500 bin TL’lik destek
Memur maaşları ne zaman yatacak? Tarih belli oldu!
Kilis ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 9 Şubat?
Osmaniye ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 9 Şubat?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Panathinaikos'tan depremzedelere destek Panathinaikos'tan depremzedelere destek 17:56
Basketbolda Türkiye Kupası karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi Basketbolda Türkiye Kupası karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi 17:52
Cengiz Ünder'den deprem sonrası Türkiye'ye destek! Cengiz Ünder'den deprem sonrası Türkiye'ye destek! 17:14
Ahmet Ağaoğlu'dan Basel maçı açıklaması! Ahmet Ağaoğlu'dan Basel maçı açıklaması! 16:36
Voleybolcu Murat Çiloğulları yaşamını yitirdi Voleybolcu Murat Çiloğulları yaşamını yitirdi 16:05
Özbek yardım malzemesi toplama merkezini ziyaret etti Özbek yardım malzemesi toplama merkezini ziyaret etti 16:03
Daha Eski
G.Saray Zaniolo'yu böyle duyurdu! Muhammed Emin Özkan... G.Saray Zaniolo'yu böyle duyurdu! Muhammed Emin Özkan... 15:31
K.Maraş İstiklalsporlu Saruhan Bolat hayatını kaybetti! K.Maraş İstiklalsporlu Saruhan Bolat hayatını kaybetti! 15:18
Sertaç Şanlı'dan depremzedeler için yardım çağrısı Sertaç Şanlı'dan depremzedeler için yardım çağrısı 14:27
Türkaslan'ın hüzünlü öyküsü! Yetim büyümüş Türkaslan'ın hüzünlü öyküsü! Yetim büyümüş 13:24
İsmail Çipe'den deprem açıklaması! "Enkaz altında akrabalarımız var" İsmail Çipe'den deprem açıklaması! "Enkaz altında akrabalarımız var" 13:11
Russell Westbrook Jazz'da Russell Westbrook Jazz'da 11:57