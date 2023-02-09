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Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Juan Mata'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray'ın futbolcuları Sergio Olieveira ve Juan Mata Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmalarına destek verdi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 17:42 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 18:13
Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Juan Mata'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, eşiyle birlikte Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destekte bulundu.

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeyi sürdürüyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ve eşi de katıldı. Oliveira ve eşi, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek verdi.

Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların İspanyol futbolcusu Juan Mata da katıldı. Zaniolo, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek verdi.

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