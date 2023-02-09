Ankaragücü'nden 11. tır

Ankaragücü, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 11. yardım tırının bölgeye hareket ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 11. TIR'ımız AFAD ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı" denildi.
Ankaragücü, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 11. yardım tırının bölgeye hareket ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 11. TIR'ımız AFAD ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı" denildi.