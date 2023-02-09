Haberler Deprem Ankaragücü'nden 11. tır

Ankaragücü'nden 11. tır

Ankaragücü, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 11. yardım tırının bölgeye hareket ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 11. TIR'ımız AFAD ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı" denildi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Ankaragücü'nden 11. tır
Ankaragücü, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 11. yardım tırının bölgeye hareket ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 11. TIR'ımız AFAD ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı" denildi.
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