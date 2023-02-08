Trabzonspor’un takım otobüsü ve üçüncü yardım tırı afet bölgesine gitti

Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddetli depremler sonrası AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyasına 2 tır dolusu malzemeyle destek veren Trabzonspor, ihtiyaç malzemelerini taşıyan takviye bir tır ile takım otobüsünü de afet bölgelerinden Malatya'ya gönderdi.

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrasında AFAD'ın kampanyasına TS Club depolarındaki kışlık giyecekler ve 1 tır içme suyunu depremzedeler için göndermişti. Yardımlarına takviye yapan bordo mavili kulüp, 1 tır dolusu ihtiyaç malzemesi ile takım otobüsünü Malatya'da bulunan AFAD koordinasyon merkezine gönderdi. Tırda bulunan ihtiyaç malzemeleri bölgedeki yetkililere teslim edildikten sonra takım otobüsü, valilik koordinasyonuyla bölgede sevkiyatların yapılması amacıyla kullanılacak.