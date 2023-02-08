SON DEPREMLER! | 8 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü sabaha karşı meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem 10 kenti yıkıp geçerken öğle saatlerinde 7,6'lık ikinci deprem adeta taş üstünde taş bırakmadı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yıkıcı etkilere sebep olan deprem nedeniyle bu 10 ilde, 3 ay süreyle OHAL ve mücbir hal ilan edilirken bölgedeki artçıların sürmesi, Hatay'da deniz suyunun yükselmesi gibi sorunlara neden oluyor. Şimdiye kadar kaydedilen en büyük artçı, deprem yaşandığı gün 6,6 olarak ölçülürken 8 Şubat Salı günü yaşanan depremleri ve artçıları haberimizde derledik.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

8 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, saat 06.43'te Malatya'da meydana gelen sarsıntı. Kandilli'nin verilerinde şiddeti 4,0 olarak ölçülen depremin merkez üssü ise Kapıdere Doğanşehir. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD ARTÇI DEPREMLER