Haberler Deprem SON DEPREMLER! | 8 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 8 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş merkezli ik iyıkıcı depremin ardından 3. güne girilirken sarsıntılardan etkilenen 10 ilde artçı depremler sürüyor. Depremin ardından 48 saatte 400'ü aşkın artçı meydana gelen bölgede, şimdiye dek en büyüğü 6,6 olarak ölçülen artçıların şiddeti de yine deprem boyutunda kaydediliyor. İşte 8 Şubat Çarşamba kaydedilen depremler ve artçılar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 09:20
SON DEPREMLER! | 8 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü sabaha karşı meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem 10 kenti yıkıp geçerken öğle saatlerinde 7,6'lık ikinci deprem adeta taş üstünde taş bırakmadı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yıkıcı etkilere sebep olan deprem nedeniyle bu 10 ilde, 3 ay süreyle OHAL ve mücbir hal ilan edilirken bölgedeki artçıların sürmesi, Hatay'da deniz suyunun yükselmesi gibi sorunlara neden oluyor. Şimdiye kadar kaydedilen en büyük artçı, deprem yaşandığı gün 6,6 olarak ölçülürken 8 Şubat Salı günü yaşanan depremleri ve artçıları haberimizde derledik.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

8 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, saat 06.43'te Malatya'da meydana gelen sarsıntı. Kandilli'nin verilerinde şiddeti 4,0 olarak ölçülen depremin merkez üssü ise Kapıdere Doğanşehir. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD ARTÇI DEPREMLER

DİĞER
SÜPER LİG MAÇLARI ne zaman devam edecek? Süper Lig maçları iptal mi oldu, ertelendi mi, ne zaman oynanacak?
Saten geceliği gören Derya Balta çılgına döndü "Allah belasını versin yazık insanlığınıza" Hakan Balta'nın eşi Derya'nın paylaşımları...
Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi
Kulüplerden Ahmet Eyüp için taziye mesajı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Depreme bağış nasıl yapılır? SMS, IBAN no ve yardım toplama alanları
AFAD deprem bölgesi ihtiyaç listesi
10 ilde hava durumu nasıl olacak?
TÜRKİYE DEPREM HARİTASI
KIZILAY KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! 01:13
Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! 01:03
Juventus 3 puanı 3 golle aldı Juventus 3 puanı 3 golle aldı 00:45
Juventus 3 puanı 3 golle aldı Juventus 3 puanı 3 golle aldı 00:45
El-Hilal Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde El-Hilal Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde 00:28
El-Hilal Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde El-Hilal Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde 00:28
Daha Eski
Türk Telekom deplasmanda kazandı Türk Telekom deplasmanda kazandı 00:24
Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türkiye'ye destek Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türkiye'ye destek 23:34
Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek 23:34
Çağlar'dan fırsatçılara tepki! "Bunlar cezasız kalmamalı" Çağlar'dan fırsatçılara tepki! "Bunlar cezasız kalmamalı" 23:34
Ahmet Düverioğlu'nun acı günü Ahmet Düverioğlu'nun acı günü 23:34
Türkiye'de basketbol maçları ertelendi! Türkiye'de basketbol maçları ertelendi! 23:34