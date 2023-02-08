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SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde yıkıcı hasar alan Malatya, artçılarla sarsılmaya devam ediyor. Son 23 dakikada 3 tane deprem niteliğinde artçı sarsıntı yaşanan kentte halk bir taraftan enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına yardım ederken bir yandan da artçılarla baş etmeye çalışıyor. Peki Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte son depremler...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 15:30
SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre Malatya'da artçı sarsıntılar şiddetle devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla gerçekleşen 7,5 üzeri iki depremde hasar alan şehir, şimdi de artçılarla mücadele etmeye çalışıyor. Normal deprem şiddetinde yaşanan sarsıntıların ardından arama motorlarında 'Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

MALATYA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle sarsılmışken bölgede 7.6'lık ikinci sarsıntı meydana geldi. İki deprem toplam 10 ilde yıkıcı hasara sebep olurken Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Yaşanan artçılar enkazlarda yapılan çalışmalara ket vururken son yarım saatte Malatya'da üst üste gerçekleşen sarsıntılar vatandaşları korkuttu.

AFAD, merkezüssü Doğanşehir olan son yarım saatteki artçılardan ilkinin saat 14.00'te, 4.3 şiddetinde, ikincisinin 14.11'de 5.3 şiddetinde, üçüncüsünün ise saat 14.23'te 4.8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti.

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