Haberler Deprem Selçuk İnan: Kelimelerle ifade edemem

Selçuk İnan: Kelimelerle ifade edemem

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Hatayspor karşılaşmasının ardından kötü hava koşulları nedeniyle bölgede kaldıklarını ve depremi orada yaşadıklarını belirtti.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Selçuk İnan: Kelimelerle ifade edemem
Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Hatayspor karşılaşmasının ardından kötü hava koşulları nedeniyle bölgede kaldıklarını ve depremi orada yaşadıklarını belirtti. Deprem anında İskenderun'da ailesiyle olduğunu aktaran İnan, şunları kaydetti: "Tüm bölge halkıyla beraber bu korkutan anları ben de yaşadım. Deprem sırası ve sonrası görmüş olduğum manzara kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar acı ve çaresizlik doluydu. Görmüş olduklarım ne kadar acıysa sonrası güzel ülkemin, güzel insanlarının tek yürek canla başla yardımlaşması da bir o kadar içimi ısıttı. Devletimiz her ne kadar bütün imkanlarını seferber etse de bölge halkının çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. Hepimizin büyük-küçük, az-çok, maddi-manevi demeden destek ve birlik olma zamanı. Depremde vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardım bekleyen, enkaz altında bulunan insanların bir an önce sağ salim çıkarılması için dua ediyorum. Geçmiş olsun Türkiyem."
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