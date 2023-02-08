Montella: Gerçeküstü bir durum

Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, deprem faciasının ardından kendisinin ve takımının durumunun iyi olduğunu, kulübünün takımı başka bir şehre aldığını belirtti. İtalyan teknik adam, sosyal medyada Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde, "İnsanlara iyi olduğuma dair güvence vermek istedim. Adana Demirspor takımı da iyi. Pek çok futbolcumuzun ailesi etkilenmiş durumda. Neyse ki kulüp, hepimizi ailelerimizle beraber başka bir şehre transfer ediyor. Bunlar gerçekten zor zamanlar. Bu hadiseden etkilenen insanlara yakınlığımı belirtmek isterim. Bu gerçekten çok üst düzey bir drama. Gerçeküstü bir durum. Etkilenen tüm aileler için dua ediyorum" ifadelerine yer verdi.