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Ligler 1 hafta ertelendi

TFF, 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle bu hafta oynanacak tüm müsabakaları erteledi. Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig'in 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağı, sonraki haftaların ise buna göre planlanacağı duyuruldu. Önceki gün oynanması gereken Ümraniye-Adana Demir, Giresun- Kayseri ve Fenerbahçe-Konya maçlarının 21-22-23 Şubat, 1. Lig'de ertelenen Eyüp-Bodrum karşılaşması ise 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanacak.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Ligler 1 hafta ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem felaketi nedeniyle bu hafta oynanacak tüm müsabakaların ertelendiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün milli yas ilan edildiği hatırlatıldı. Birçok yaralının ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 7-12 Şubat tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı. Buna göre; 10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakaların 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağı, sonraki haftaların ise buna göre planlanacağı aktarıldı.

TEKRAR PLANLAMA YAPILACAK

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Ümraniyespor-Adana Demirspor, Giresunspor-Kayserispor ve Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmalarının ise 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanmasının planlandığı duyuruldu. Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor-Bodrumspor maçının da 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanacağı ve söz konusu takımların 27. hafta müsabakalarının yeniden düzenleneceği kaydedildi. TFF 2. Lig'in 24. haftasında bugün oynanması gerekirken ertelenen müsabakaların 1 Mart Çarşamba günü oynanacağı, TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakalarının da yeniden planlanacağı ifade edildi. Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları da yeniden planlanacak.

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